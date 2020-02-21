شكرا لقرائتكم ندى بسيوني عقب خسارة الأهلي للسوبر: ع المرة قبل الحلوة معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعمت الفنانة ندى بسيونى نجوم الاهلى عقب خسارة كأس السوبر المحلى لصالح الزمالك.

وكتبت ندى بسيونى عبر حسابها على تويتر : "ع المره قبل الحلوه معاه .. الحمد لله خسرنا بضربات الترجيح ومباراة من طرف واحد استحواذ وخطورة طول الماتش ويتحمل مسئوليتها فايلر .. لاعيبتنا رجالة محدش منهم قصر في حاجة ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا البطولات والمباريات جاية كتير واحنا واثقين في فرقتنا .. جمهوره ده حماه"

ع المره قبل الحلوه معاه .. الحمد لله خسرنا بضربات الترجيح ومباراة من طرف واحد استحواذ وخطورة طول الماتش ويتحمل مسئوليتها فايلر .. لاعيبتنا رجالة محدش منهم قصر في حاجة ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا البطولات والمباريات جاية كتير واحنا واثقين في فرقتنا .. جمهوره ده حماه ❤".

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وغادرت بعثة النادى الاهلى مطار أبوظبى، منذ قليل، عقب الخسارة الذى استقبلها الفريق مساء أمس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض، وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقباً.

وغادرت البعثة التى يرأسها خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى مدينة أبو ظبى بالإمارات فى طريقها إلى القاهرة بعد مواجهة الزمالك فى المباراة التى خطفت الأنظار والاهتمام طوال الأيام الماضية، قبل أن يُعلن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى إغلاق هذه الصفحة وبدء التركيز فى الارتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً.

وضم الأهلي لبعثة الفريق فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي - رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي

وينتظرالأهلي مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى والتى مازالت تواجه خطر التأجيل، كما يرتبط الأهلي بمباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالى، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلي بما شهده من أحداث مهمة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة لأنها هامة في مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة في ظل ضغط المباريات.