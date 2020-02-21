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بعثة الأهلي تغادر الإمارات في طريق العودة للقاهرة

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جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الأهلى مطار أبو ظبي عقب الخسارة  التى استقبلها الفريق مساء امس ، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

 

وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.

 

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