شكرا لقرائتكم للمرة الثانية .. سعد محمد يتعرض لوعكة صحية في الإمارات و ُينقل للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان لوعكة صحية أثناء تواجده في الإمارات مما جعل بعثة الزمالك تنقله للمستشفي مرة أخرى بعدما بذل جهد كبير اثناء احتفاله بالسوبر المحلى الذى توج به الزمالك على حساب الأهلى بركلات الترجيح .

بعثة الزمالك حرصت على الاطمئنان على سعد محمد قبل توجهها الى مطار ابوظبي لبدء رحلة العودة للقاهرة

وكان سعد محمد قد عبر عن سعادته بفوز الزمالك بالسوبر علي حساب غريمه التقليدي الاهلي ، مؤكدا انه رفع من معنوياته كثيراً خلال فترة علاجه من المرض .

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وأضاف سعد محمد ان لاعبي الزمالك وعدوه في فندق الإقامة بالفوز علي الأهلي والتتويج بالسوبر ، موجهاً الشكر للاعبين علي تنفيذ وعدهم .

وأشار ناشيء الزمالك ، إلي ان المباراة كانت صعبة ولكن محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك هو رجل المباراة بدون منازع وكان سبب في التتويج بالسوبر لصالح الأبيض .

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين امس الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.