شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى: عبد الله جمعة "طفل" وشيكابالا محتاج وقفة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد السعدنى رسالة لنجمى الزمالك عبد الله جمعة وشيكابالا عبر حسابه الشخصى على تويتر، وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وكتب أحمد السعدنى، "عبد الله جمعه ده طفل لسه والحماس واخده وعايز يحبب جمهور الزمالك فيه إنما شيكا عيب والله مش مصدق إنك تعمل كده وفى الإمارات كمان لازم وقفة كبيرة".

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وأضاف السعدنى، "سيناريو اتكرر قبل كده فى نفس البطولة والملعب وزحلقة أجايى فى نفس الدقيقة أنت راكب الماتش والزمالك مشفش الشناوى خلص وهات جول ونزل وليد سليمان ومتالفش غير كده الحظ مش حيخدم الأحسن غالباً."