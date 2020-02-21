شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر السوبر الأفريقى بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 21 فبراير 2015، خسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقى على يد وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى من المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، سجل عبدالملك زياية هدف الفريق الجزائرى فى الدقيقة 71، مستغلا كرة عرضية أرضية أودعها الشباك دون رقابة لكن عماد متعب أدرك التعادل للأهلى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

الأهلى دخل المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما نافس سطيف لأنه حامل لقب دورى الأبطال.

فى ركلات الترجيح سجل الأهلى أول خمس ضربات ترجيح بنجاح عن طريق مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عماد متعب، سعد سمير، محمود حسن تريزيجيه، وأهدر باسم على الركلة السادسة، بينما سجل لاعبو وفاق سطيف جميع الركلات الستة.

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مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى، باسم على، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، حسام عاشور، حسام غالى "مؤمن زكريا"، عبدالله السعيد، وليد سليمان "عماد متعب"، محمود حسن تريزيجية، أحمد عبد الظاهر "النيجيرى بيتر إيبى".

ويتصدر فريق الأهلى قائمة الفرق الأكثر تتويجًا بالسوبر الإفريقي، بستة ألقاب، كما كان للأهلى رقمًا قياسيًا خاصًا فى بطولة السوبر الأفريقى، وهو الفريق الوحيد الذى فاز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، وفعلها مرتين (2007، 2008 و 2013، 2014)، ولحقه فريق واحد فقط تمكن من الفوز بكأس السوبر مرتين متتاليتين، إنيمبا من نيجيريا (2004 و 200).