شكرا لقرائتكم خبر عن ربك لما يريد.. شيكابالا يرقص مع بن شرقى بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، بالتتويج بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، وكذلك بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه على تويتر، صورة له حاملا كأس السوبر المحلى، وصورة أخرى حاملا كأس السوبر الأفريقى، صحبهما بتعليق: "ربك لما يريد"، فيما نشر فيديو عبر حسابه على انستجرام، وهو يرقص مع زميله أشرف بن شرقى، وسط صيحات الجماهير البيضاء فى مدرجات الملعب.



شيكابالا

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

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شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.

وقال كارتيرون "الأهلى كان له افضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلي

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية هى سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى .

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .