شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون "العقل المدبر" فى تتويج الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى مواصلة كسب ثقة الجماهير البيضاء بإدارته الحكيمة للقاء السوبر المحلى الذى انتزع الأبيض لقبه من غريمه التقليدى الأهلى بركلات الجزاء على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويبدو أن كارتيرون نجح فى قراءة اللقاء جيداً، متفوقا على رينيه فايلر المدير الفنى السويسرى للنادى الأهلى، لاسيما أن كارتيرون نجح بقوة فى مصالحة الجماهير بحصد بطولتين فى أقل من أسبوع بعد التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى مؤخراً، وسط الابتعاد قليلا عن منافسة الدورى .

كارتيرون تولى قيادة الفريق فى 18 مباراة، بواقع 5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا و10 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، ولقاء السوبر حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات، بينما خسر لقاء فى الدورى أمام طلائع الجيش فى الدورى ويحصل كارتيرون على ما يقرب من 70 ألف دولار شهرى.

وأكد كارتيرون ضرورة تأجيل القمة فى الدورى حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مباريات أفريقيا الصعبة، مبدياً فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى، رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى.

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وقال كارتيرون، "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة أمام الأهلى".

واضاف كارتيرون، أن الروح القتالية هى سر الفوز على الأهلى، مشددا على رغبته فى تأجيل مباراة القمة، موضحا أن الأهلى والزمالك لا يفوزان بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلية.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة لدى المدير الفنى للزمالك كارتيرون فى الصور التالية ..