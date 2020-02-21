شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى: فايلر يتحمل مسئولية خسارة الأهلى.. ومحدش قصر من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ندى بسيونى رسالة لنجوم النادى الاهلى بعد خسارة كأس السوبر المحلى لصالح الزمالك، وكتبت ندى بسيونى عبر حسابها على تويتر، "ع المرة قبل الحلوة معاه.. الحمد لله خسرنا بضربات الترجيح ومباراة من طرف واحد استحواذ وخطورة طول الماتش ويتحمل مسئوليتها فايلر.. لاعيبتنا رجالة محدش منهم قصر فى حاجة ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا البطولات والمباريات جاية كتير واحنا واثقين في فرقتنا.. جمهوره ده حماه".

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