شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد بعد التتويج: اعمل بجد فى الصمت ودع النجاح يصنع الضجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق حامد ، لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر، رسالة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على إنستجرام، بعدما نشر صورته حاملا كأس السوبر المصرى وعلق قائلا، "اعمل بجد بصمت.. ودع النجاح يصنع الضجيج".

وتوّج الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وقال طارق حامد إن ميدالية السوبر الأفريقى أهديتها إلى ابنى وبنتى زعلت فقلت لها ميدالية السوبر المصرى هتكون بتاعتك ووعدتها بذلك، وكدا بنتى وابنى مش زعلانين" .

وأضاف طارق حامد خلال تصريحاته، النادى الأهلى فريق كبير، وهدفنا الوحيد كلاعبين هو المكسب فقط مهما كان المنافس، ونحن فى نادى الزمالك لا نلعب مباريات فقط انما نلعب لتحقيق البطولات .

واحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيره بفوز الفريق الكروى على الأهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

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وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.