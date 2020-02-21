مصطفى فتحى: مبروك على جماهير الزمالك سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى فتحى، لاعب نادى الزمالك، عن سعادته بفوز القلعة البيضاء، على الأهلى، فى مباراة السوبر المصرى وتتويجه باللقب الرابع، مهنئا الجماهير البيضاء على هذا الإنجاز، مؤكدا أن جماهير الزمالك تستحق الفرحة، مهديا الكأس إلى الطفل أدهم الكيكى، الذى وافته المنية فى حادث سير، قبل مباراة السوبر المصرى الماضى التى جمعت الأبيض مع الأهلى، وأيضا سعد محمد، لاعب الفريق المصاب بالسرطان.

وكتب فتحى، عبر حسابه على إنستجرام: "مليون مبروك لجمهورنا العظيم، تستاهلو أكتر من كده والله، أنتم حاجة تانية وفى حتة تانية خالص، سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد".



مصطفى فتحى

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.

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شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى، قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى.

وقال كارتيرون "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول لكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى".

وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية هى سر الفوز على الأهلى مبديا رغبته فى تأجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى".

ونشبت مشاجرة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء، الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .