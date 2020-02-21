شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه عقوبة على كل لاعب بالمصرى البورسعيدى بعد وداع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول للكرة بالنادى، مع توقيع عقوبات إضافية على الثنائى فريد شوقى ومحمود وادى، وذلك بعد التجاوزات التى صدرت منهما فى حق جماهير النادى المصرى عقب نهاية مباراة المصرى والمقاولون العرب بكأس مصر.

وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للتتويج بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

Advertisements

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قبول الاعتذار المقدم من المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى إيهاب جلال وكذلك أعضاء جهازه الفنى عن عدم الاستمرار فى تولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول.

وتقدم مجلس إدارة النادى المصرى بخالص شكره لـ إيهاب جلال وجهازه المعاون على المجهودات التى بذلوها مع المصرى خلال فترة توليهم المسئولية منذ منتصف ديسمبر من العام 2018، متمنين لهم التوفيق فى مسيرتهم المستقبلية.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 أحرز رباعية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.

من جانبه أعرب طارق هاشم عضو مجلس الإدارة عن حزنه من الخسارة التى تعرض لها الفريق، مؤكدًا إن لأول مرة يستطيع المقاولون هزيمة الفريق البورسعيدى بالأربعة، بخلاف الأداء المحزن وغياب الروح والحماس لدى اللاعبين.