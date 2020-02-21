شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ساخراً: إنى آسف.. مبروك جمهور الزمالك العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر إمام عاشور لاعب نادى الزمالك من خسارة الأهلى لكأس السوبر المحلى ونشر صورته مع الكأس عبر إنستجرام وعلق قائلا، "إنى آسف.. مبروك جمهور الزمالك العظيم". وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

وعلم ”الخليج 365” أن ثورة وليد سليمان لاعب الأهلى عقب انتهاء مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك سببها "شلوت" من إمام عاشور لاعب الأبيض خلال المشادة التى وقعت بين لاعبى الفريقين.

وقام عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة بتهدئة وتقبيل رأس وليد سليمان الذى كان فى حالة عصبية كبيرة عقب اللقاء خلال المشادة التى حدثت بين اللاعبين

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وسجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

وأدار مباراة السوبر الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".