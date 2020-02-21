رئيس بتروجت: نسير في الطريق الصحيح.. وأمل العودة للممتاز قائم

تجددت بقوة آمال فريق بتروجت فى اعتلاء قمة مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى بعد تغلبه على القناة بنتيجة (3-1) بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ورفع بتروجت رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثانى متساويًا مع الداخلية وبفارق 5 نقاط فقط عن سيراميكا متصدر المجموعة، والمتبقى 7 جولات بمجموع 21 نقطة، إذ يبدأ بتروجت بلقاء الزرقا الاثنين المقبل ببتروسبورت.

وأبدى المهندس إبراهيم رمضان رئيس نادى بتروجت سعادته باستمرار انتصارات فريق الكرة، وتضييق الفارق مع سيراميكا.

وقال رمضان إن لقاء النصر كشف الروح المعنوية المرتفعة، ومدى قدرة الفريق على

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تحويل تأخره بهدف فى بداية اللقاء الى فوز (3-1)، مضيفًا أن مجلس الإدارة يخطط بشكل علمى، حيث تم ترتيب البيت مبكرًا مع تولينا المسئولية مؤخرًا.

وأضاف: بعد استقالة محمد عودة المدير الفنى السابق لبتروجت جلسنا مع أكثر من مدرب لمعرفة السيرة الذاتية، والإجابة عن تساؤلات حول رؤية كل مدرب فى ظل توفير كل ماهو مطلوب منا إداريًا وماديًا، مشيرًا إلى أن المجلس وقع اختياره على علاء عبدالعال بحكم سيرته

الذاتيه وتدريبه لفرق كالداخلية والشرطة والصعود بعدد من الفرق للدورى الممتاز.

وأشار رئيس نادى بتروجت إلى نجاح عبدالعال فى مهمته حتى الآن، مؤكدًا أن مباراة القناة فى الدور الأول التى خسرنا فيها (2-1)، كانت بفعل فاعل بعد تقدمنا بهدف فى الشوط الأول، وتعرضنا فيها لظلم كبير من طرد لاعب و5 إنذارات فى الشوط الثاني، وهذه المباراة كانت نقطة تحول بعد أن منحنا الثقة فى عبدالعال.

واعترف إبراهيم رمضان بأن توقف الدورى لمدة شهر قبل الدور الثانى ساعد الجهاز الفنى الجديد فى مهمته لاستعادة اللياقة البدنية والفنية للاعبين، مع الاستعانة بمخطط أحمال ومدرب لحراس المرمى، وتصعيد 6 لاعبين والتعاقد مع 4 لاعبين جدد منهم فيلكس ومحمد رشاد ومحمد عبدالله.