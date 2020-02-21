غادر منتخب التايكوندو أمس إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تنطلق اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقد التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب مع الفريق قبل سفره لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم في حضور عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمكسيكي أوسكار سالازار المدير الفني للمنتخب، وهاني على المدير الفني للمنتخب الباراليمبي. حضور عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمكسيكي أوسكار سالازار المدير الفني للمنتخب، وهاني على المدير الفني للمنتخب الباراليمبي. وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لجميع لاعبي المنتخبات الوطنية المصرية في كافة الألعاب لاعتلاء منصات التتويج على كافة الأصعدة القارية والدولية والعالمية ورفع العلم المصرى عليها. ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لجميع لاعبي المنتخبات الوطنية المصرية في كافة الألعاب لاعتلاء منصات التتويج على كافة الأصعدة القارية والدولية والعالمية ورفع العلم المصرى عليها. وطالب وزير الشباب والرياضة جميع لاعبي منتخب التايكوندو بضرورة بذل أقصى جهد خلال مباريات البطولة لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب التايكوندو جاهز للمشاركة ببطولة أفريقيا والتأهل للأوليمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.