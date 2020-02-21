اليوم..مواجهة مثيرة بين الإسماعيلى وبيراميدز فى كأس مصر

يلتقى الاسماعيلى مع فريق بيراميدز فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
ويصطدم بيراميدز وصيف النسخة الماضية والباحث عن تحقيق اللقب بقيادة مدربه الكرواتى أنتى شاشيتش، مع الإسماعيلى الذى يأمل فى استعادة أمجاد الماضى ومواصلة مشوار الكأس مع مدربه الفرنسىديديه جوميز، فى أقوى وأشرس مواجهات ثمن النهائي.
ورغم غياب خماسى بيراميدز عمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وعلى جبر وأحمد أيمن منصور للإيقاف، إلا أن بيراميدز يراهن على خبرات نجومه وعلى رأسهم عبدالله السعيد وإريك تراورى ومحمدفاروق وجون أنطوي.
ويتسلح الإسماعيلى بقدرات لاعبيه خاصة النجوم الأجانب وعلى رأسهم العراقى همام طارق والتونسى فخر الدين بن يوسف والناميبى بينسون شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا بجانب بعض المواهب الصاعدة وعلى رأسها عبدالرحمن مجدى ومحمود البدري.
ويفقد الدراويش عددا من نجومه على رأسهم باهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد حمدى زكى للإصابة، فيما استعاد الفريق جهود أحمد ايمن بعد التعافى من الإصابة بمزق العضلة الخلفية.
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