رياضة | 4 نجوم كبار مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 نجوم كبار مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك 4 لاعبين مرشحين لخلافة الفرنسي كريم بنزيما داخل صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2022.

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني أن هناك أربعة لاعبين سينتهي عقودهم في صيف عام 2022، وهو نفس موعد انتهاء عقد كريم بنزيمة مع ريال مدريد، وهم كيليان مبابي وجادون سانشو وأندريا بيلوتي ورودريجو مورينو.

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وأجرى الموقع الإسباني الشهير تحليلًا للاعبين الأربعة الذين يمكنهم الانتقال إلى ريال مدريد لخلافة كريم بنزيمة بنهاية عقودهم في صيف عام 2022، وهم كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، بالإضافة لأندريا بيلوتي اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا والذي يلعب حاليًا مع تورينو، ورودريجو مورينو لاعب فالنسيا.