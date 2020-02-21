رياضة | جوارديولا :" لن أترك فريقي مانشستر سيتي في أزمته "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا :" لن أترك فريقي مانشستر سيتي في أزمته " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يأمل في البقاء كمدرب للسيتيزنز ، رغم العقوبة القاسية بحرمان بطل البيرميرليج من المشاركة الأوروبية ، منتقدًا في الوقت نفسه تصريحات بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني.

تصريحات جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصرح المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد انتهاء مباراة مانشستر سيتي أمس: "أنا أثق بنسبة 100% في ما يقوله مسؤولي النادي وما فعلوه وقد شرحوا لي كل شىء". Advertisements

وتابع مدرب مانشستر سيتي:"سوف نستأنف القرار ونحن متفائلون بشأن الموسم المقبل وإذ تأهلنا لدوري أبطال أوروبا فسنكون متواجدين هناك".

وعن تعليق بارتوميو رئيس برشلونة الساخر على قرار حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية تحدث بيب غوارديولا : "أتمنى أن لا يكون صوته عالياً لأن الجميع قد يتورط في مثل هذه المواقف، سوف نستأنف القرار ونأمل في المستقبل أن نلعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

وأردف مدرب السيتي: "إنهم لم يقيلوني وهذا يمكن أن يحدث فلن أغادر، لأنني أحب هذا النادي وأحب أن أكون هنا".