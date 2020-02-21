رياضة | ميسي: نيمار شعر بالندم بعد رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي: نيمار شعر بالندم بعد رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدثت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس عن زميله السابق البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي موضحاً رغبة الأخير في العودة لـ"كامب نو".

تصريحات ليونيل ميسي ونقلت صحيفة "لموندو ديبورتيفو" الإسبانية حوارها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث ذكر نيمار دا سيلفا في حديثه:"أقول ذلك عدة مرات، على المستوى الرياضي، نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأحب أن يعود لبرشلونة". Advertisements

وتابع ميسي:" إنه يتطلع حقًا إلى العودة، وكان دائمًا ما يشعر بالأسف لأنه غادر، لقد فعل الكثير للعودة، وستكون هذه هي الخطوة الأولى لتحقيق ذلك".

وعن تأثره برحيل نيمار عن برشلونة تحدث ميسي:"لقد انزعجت من مغادرته، حاولنا إقناعه بالبقاء. لأننا نريد جميعًا أفضل اللاعبين هنا".