رياضة | مفاجأة.. تراوري يختار النادي الذي ينوي الانضمام له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تراوري يختار النادي الذي ينوي الانضمام له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشف الإسباني آداما تراوري مهاجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن النادي الذي يريد الانضمام له في حالة رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الجاري.

صراع قوي على ضم تراوري وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى اشتعال المنافسة بين نادي ريال مدريد وغريمه التقليدي نادي برشلونة للتعاقد مع تراوري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن تراروي سبق ولعب لصفوف نادي برشلونة في صغر سنه لمدة 10 سنوات كاملة حتى تخلى عنه النادي وانضم لصفوف نادي ولفرهامبتون.

تراوري يختار النادي الذي سينضم له Advertisements وأكد تراوري أنه يريد الانصمام لنادي ريال مدريد في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ولفرهامبتون في نهاية الموسم بسبب عدم إيمان مسئولو برشلونة بقدرته من قبل.

وقال آداما تراوري في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "يس لدي غصة تجاه برشلونة، لست مستاءً لما حدث، لن يكون لدي مشكلة مع النادي بأكمله بسبب قرارات مع بعض الأشخاص، لدي الكثير من الذكريات الجميلة من تلك الفترة السيئة".

وأضاف: "لكن عند تحديد مستقبلي، لن أواجه أي مشكلة إن كان لا بد من الانتقال إلى ريال مدريد، سيتم تحديد كل شيء بناءً على العرض المقدم، وسوف أدرس الأمور مع عائلتي، لكنني سعيد الآن حيث أنا".