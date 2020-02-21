شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب القرار النهائي من اتحاد الكرة حول موعد القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الاهلي القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز حيث تناثرت أنباء قوية حول مصير هذه القمة ففي الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو أتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها وعلى ملعب إستاد القاهرة يؤكد مسئولو الزمالك أن المباراة سيتم تأجيلها لضيق الوقت الأمر الذى أثار الحيرة وعدم وضوح الرؤية في الوسط الكروي وبالطبع داخل الأهلي الذى سبق وأعلن عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه جاهز لخوض المباراة في موعدها ولا يرغب في تأجيلها لكن الجميع مازال يترقب القرار النهائي والرسمي بشأن هذه القمة المرتقبة التي تأتي بعد أيام قليلة من قمة أمس في السوبر بالأمارات.

وأكد مصدر باتحاد الكرة المصرى أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة السوبر إلى غداً بدلاً من اليوم لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط.

Advertisements

وأوضح المصدر أن مجلس أبو طبى حجز لبعثة الأهلى والزمالك للعودة غدا الي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر لكن الزمالك طلب تاخير العودة 24 ساعة.

وكان نادي الزمالك قد طالب من قبل بتأجيل مباراة القمة مع النادى الأهلى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير.