شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يصل القاهرة فجرا.. ويعود لأمريكا بعد شهرين لاستكمال العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتماد صرف 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية.

وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، ما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب، ليؤكد الأهلى أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر فى دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى الأهلي بتخصيص 600 ألف جنيه يتحملها النادى الأهلى للمساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة فى هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادى واللاعب.

جدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلى يجبر إدارة النادى على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالى بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية وأخذ موافقتها.