شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر أبوظبى بعد خسارة السوبر أمام الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة النادى الاهلى مطار أبوظبى، منذ قليل، عقب الخسارة الذى استقبلها الفريق مساء أمس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض، وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقباً.

وغادرت البعثة التى يرأسها خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى مدينة أبو ظبى بالإمارات فى طريقها إلى القاهرة بعد مواجهة الزمالك فى المباراة التى خطفت الأنظار والاهتمام طوال الأيام الماضية، قبل أن يُعلن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى إغلاق هذه الصفحة وبدء التركيز فى الارتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً.