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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر أبوظبى بعد خسارة السوبر أمام الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وغادرت البعثة التى يرأسها خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى مدينة أبو ظبى بالإمارات فى طريقها إلى القاهرة بعد مواجهة الزمالك فى المباراة التى خطفت الأنظار والاهتمام طوال الأيام الماضية، قبل أن يُعلن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى إغلاق هذه الصفحة وبدء التركيز فى الارتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً.
وضم الأهلي لبعثة الفريق فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي - رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي
وينتظرالأهلي مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى والتى مازالت تواجه خطر التأجيل، كما يرتبط الأهلي بمباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالى، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلي بما شهده من أحداث مهمة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة لأنها هامة في مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة في ظل ضغط المباريات.
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