شكرا لقرائتكم خبر عن صدام نارى بين الإسماعيلى وبيراميدز بكأس مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الجمعة منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر حيث تقام مباراة الاسماعيلى وبيراميدز في تمام الخامسة عصراً على ستاد الإسكندرية في أقوى مواجهات هذا الدور ، ويسعى الدراويش لمواصلة مشواره بنجاح في هذه البطولة سعياً للتتويج باللقب الثالث بعد الفوز بالبطولة مرتين عامى 1997 و 2000 ، فيما يسعى بيراميدز للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارته في المباراة النهائية بالنسخة الماضية.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

ويدخل الدراويش مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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ومن جانبه طالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الدراويش في بطولة الدوري فيما شدد الكرواتى أنتى تشاتشيش المدير الفني لبيراميدز على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس لمواصلة رحلة الفريق سعياً للصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادى.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون والمصرى.