شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم للشيش في إستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات كأس العالم للشيش بإستاد القاهرة و التى تعد أحد الجولات المؤهلة على أولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين

ويتنافس فى هذه البطولة المؤهلة حوال 200 لاعب يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينهم أبطال مصر .

من جهته قال عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، إنه من ضمن الدول المشاركة فى البطولة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وروسيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والصين التى وصلت للقاهرة بالفعل وأوكرانيا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا وتايلاند والمجر وأستراليا والتشيك وقبرص واليونان والدنمارك وجورجيا وبولندا وبلجيكا والنمسا وهونج كونج وفنزويلا وغيرها من الدول .

وأضاف الحسينى أن هناك أربع دول عربية أيضا مشاركة فى البطولة، هى مصر البلد المضيف وتونس والكويت والجزائر، موضحاً أن المنافسات ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى فردى وفرق.

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وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

كما حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا .