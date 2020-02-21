بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر والسعودية في كأس العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مصر والسعودية في أهم مباريات اليوم الجمعة 21-2-2020 في في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.

المباراة التي ستذاع على أبوظبي الرياضية HD 2 بتعليق “فهد عبدالرحمن”، ستنطلق في تمام الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، 13:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت السعودية، على استاد “الأمير محمد بن فهد”.

يلتقي المنتخب السعودي نظيره المصري في مباراة نارية وحاسمة في مشوار الفريقين في بطولة كأس العرب على ملعب “الأمير محمد بن فهد” بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل “المنتخب السعودي” صاحب الأرض والجمهور المباراة وعينه على تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة السادسة لحسم تأهله إلى الدور الثاني، حيث نجح الصقور الخضر في الفوز على “المنتخب الفلسطيني” برباعية نظيفة في المباراة الإفتتاحية للمجموعة.

على الجانب الآخر يدخل “المنتخب المصري” المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بتحقيق الفوز على “المنتخب الجزائري” بأربع أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخب الفراعنة إلى تحقيق الفوز على “المنتخب السعودي” من اجل حسم التأهل إلى الدور الموالي دون الإنتظار حتى المباراة الاخيرة.

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ومن أبرز اللاعبين في صفوف المنتخبين هما “محمد مروان” لاعب المنتخب السعودي و”أسامة احمد” لاعب المنتخب المصري، حيث سجل الأول أول هاتريك في البطولة امام منتخب فلسطين، بينما سجل الثاني هدفين من ضمن أربع اهداف في “الجزائر“، ويتولى “ربيع ياسين” مهمة المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بينما “بندر باصريح” هو المدير الفني للأخضر السعودية.

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مصر – السعودية

???? ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام – السعودية)

???? كأس العرب (المجموعة الثالثة – الجولة الثاني)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش)