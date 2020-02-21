رياضة | تصريحات رونالدو تقرب هدف ريال مدريد من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات رونالدو تقرب هدف ريال مدريد من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد أهداف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم.

رونالدو يمتدح مبابي بشكل كبير وقام رونالدو بمدح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان مؤكدا على أنه مستقبل كرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "كيليان مبابي هو الحاضر والمستقبل في كرة القدم".

وتابع كريستيانو رونالدو حديثه قائلا: "مبابي لاعب رائع، وسريع للغاية، وسيكون هو مستقبل كرة القدم". Advertisements

مبابي يظهر على ردار نادي يوفنتوس وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت على رغبة نادي ريال مدريد الكبيرة في التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن أشارت أيضا بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي يوفنتوس هو الأخر دخلا منذ فترة في سباق التعاقد مع مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.