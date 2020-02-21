رياضة | أبو جبل احتاج لـ9 سنوات ليفوز بثاني معاركه أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو جبل احتاج لـ9 سنوات ليفوز بثاني معاركه أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري 2019، على حساب الأهلي والذي حسمه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

أبو جبل "جباسكي" حارس مرمى الزمالك خرج بشباك نظيفة في لقاء أمس الخميس أمام الأهلي وهو الذي لم يحدث منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق الفوز.

إذ أنه يرجع أول وآخر فوز لأبوجبل أمام الأهلي عندما كان حارسًا لفريق إنبي حينها فاز فريقه بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس مصر في الـ21-9-2011، وقتها خرج الأهلي من دور الـ16. Advertisements

وفي المجمل بخلاف هذا اللقاء فقد خاض مع انبي 3 لقاءات أمام الأهلي، خسر فريقه بنتائج 3-2، و2-1، و3-2.

فيما لعب أبوجبل مع سموحه 5 لقاءات ضد الأهلي، وخسر فريقه بنتائج، 1-0، و4-2، و2-1، و1-0، و1-0.