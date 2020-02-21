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رياضة | عقب توقعه الصحيح في استوديو "الخليج 365" ... الفنان عمرو وهبة «رضا عبد العال» المجال الجديد

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اشتهر رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق بتوقعاته للأحداث ونتائج المباريات، التي غالباً ما تكون صحيحة ، وهوا نفس ما فعله الفنان الشاب عمرو وهبة خلال حوار استديو الخليج 365 حيث توقع فوز الأبيض على المارد الأحمر بركلات الترجيح وهوا ما تم بالفعل خلال مباراة السوبر المصري.

الزمالك يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويحرز لقب السوبر المصري 

استطاع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ، التغلب على فريق الأهلي بطل الدوري العام 2019 بركلات الترجيح 4-3 ، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء كان نجمه الأول الحارس محمد أبو جبل حامي العرين الأبيض الذي أنقذ تسديدتي محمد هاني والسنغالي أليو بادجي ليهدي أبناء ميت عقبة سوبر رابع في تاريخ القلعة البيضاء.

تصريحات عمرو وهبة خلال استديو الخليج 365 

وأجرى موقع "الخليج 365 الرياضي" حوارا مطولاً مع النجم الشاب عمرو وهبة قبل لقاء الديربي المصري الذي حسمه الفارس الأبيض بركلات الترجيح حيث ذكر وهبة :" في الطبيعي أتوقع أن نخسر من الأهلي لكن في هذه المرة توقعي يذهب لفوزنا على الغريم التقليدي ولا أعرف سبب شعوري هذا:. وعن نتيجة المباراة تحدث عمرو وهبة:"أتوقع إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والذهاب لركلات الجزاء ومن ثم فوز الزمالك بكأس السوبر المصري".

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