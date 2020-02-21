شكرا لقرائتكم تعرف على ثالث أيام مواجهات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة، مواجهات قوية في ثالث أيام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و صالة المقاولون العرب على صعيد المجموعات الأربعة .

و تشهد منافسات اليوم لقاءات بين كلا من ، وادى موسى الأردني مع السلام العمانى و الأهلى مع خيبل اليمنى و بنى ياس الإماراتى مع الزمالك و الخدمات الفلسطيني مع العربى القطرى و شباب الأهلى الإماراتى مع الاهلى البحرينى و البيشمركة العراقى مع كاظمة الكويتى .

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

وتضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

Advertisements

وضمت قائمة الأهلى، كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل و عبد الحليم فهيم و أحمد عبد العال و محمد عبد المنعم و محمود رءوف و جسيون دوروكو و محمد معوض و محمد رمضان و أحمد قطب.

بينما ضمت قائمة الزمالك ، كلا من أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة و مصطفى دبشة و شهاب الدين أحمد و محمد محسن و محمد مجدى و جورج موريس و أشرف اللقانى و أحمد ضياء و إليكسندر بيتروف و إيزبيل ميسا.