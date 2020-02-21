يُقدم لكم موقع الخليج 365 جدول بجميع صفقات نادي الزمالك في سوق الانتقالات لعام 2020، بداية من الميركاتو الشتوي في يناير، حتى نهاية الميركاتو الصيفي في سبتمبر 2020.
الزمالك وضع كامل تركيزه خلال الميركاتو الشتوي 2020 على التخلص من المهاجم الدولي المغربي “خالد بوطيب” بسبب تمسكه بالحصول على نفس الراتب المتفق عليه عند انضمامه، رغم عدم مشاركته في المباريات بصفة مستمرة بداعي الإصابة.
وسعى الزمالك نحو تمديد عقود أميز لاعبيه القدامى، وسارع في تحسين عقد الظهير الأيمن الجديد “أحمد عيد” بعد الأداء الرائع الذي قدمه أثناء فترة غياب حازم إمام.
وتلقى الزمالك ضربة قوية خلال الميركاتو الشتوي بهروب الظهير الأيمن الدولي التونسي “حمدي النقاز” بشكل مفاجيء بحجة عدم حصوله على كافة مستحقاته المتأخرة.
والتالي جدول جميع صفقات الزمالك في سوق الانتقالات عام 2020 (مُحدث)
|اللاعب ????
|الجنسية ????
|انتقل من ⬆️
|انتقل إلى ⬇️
|نوع الصفقة ????
|كابونجو كاسونجو
|الكونجو الديمقراطية
|الوداد البيضاوي
|الزمالك
|قطع إعارة بطلب من كارتيرون
|محمد أشرف
|مصر
|الزمالك
|طلائع الجيش
|إعارة 6 أشهر بعد انتهاء إعارته مع إنبي
|سيف فاروق جعفر
|مصر
|الزمالك
|سموحة
|إعارة 6 أشهر
|حسين فيصل
|مصر
|الزمالك
|طنطا
|إعارة 6 أشهر
|هاني رشدي
|مصر
|الزمالك
|طنطا
|إعارة 6 أشهر
|خالد بوطيب
|المغرب
|الزمالك
|-
|فسخ تعاقد - اصابات
|حمدي النقاز
|تونس
|الزمالك
|سودوفا الليتواني
|فسخ عقد من طرف واحد - تأخر مستحقات
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