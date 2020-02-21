يُقدم لكم موقع الخليج 365 جدول بجميع صفقات النادي الأهلي المصري في سوق الانتقالات لعام 2020، بداية من الميركاتو الشتوي في يناير، حتى نهاية الميركاتو الصيفي في سبتمبر 2020.

الأهلي أبرم العديد من الصفقات على مستوى خط الوسط خلال سوق الانتقالات 2019، حيث ضم اللاعب المالي آليو ديانج من مولودية الجزائر بأكثر من مليون دولار كي يُزامل عمرو السولية على دائرة خط الوسط.

وتعاقد الأهلي مع نجم نادي بيراميدز المصري “محمد مجدي” المعروف إعلاميًا بـ “أفشة”، والذي كلف انتقاله حوالي 25 مليون جنيه مصري.

وقبل بدء الميركاتو الشتوي 2020، قررت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، التوقيع مع اللاعب الدولي المصري “محمود كهربا” بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

والتالي جدول جميع صفقات الأهلي في سوق الانتقالات عام 2020 (مُحدث)