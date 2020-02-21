يُقدم لكم موقع الخليج 365 جدول بجميع صفقات النادي الأهلي المصري في سوق الانتقالات لعام 2020، بداية من الميركاتو الشتوي في يناير، حتى نهاية الميركاتو الصيفي في سبتمبر 2020.
الأهلي أبرم العديد من الصفقات على مستوى خط الوسط خلال سوق الانتقالات 2019، حيث ضم اللاعب المالي آليو ديانج من مولودية الجزائر بأكثر من مليون دولار كي يُزامل عمرو السولية على دائرة خط الوسط.
وتعاقد الأهلي مع نجم نادي بيراميدز المصري “محمد مجدي” المعروف إعلاميًا بـ “أفشة”، والذي كلف انتقاله حوالي 25 مليون جنيه مصري.
وقبل بدء الميركاتو الشتوي 2020، قررت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، التوقيع مع اللاعب الدولي المصري “محمود كهربا” بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.
والتالي جدول جميع صفقات الأهلي في سوق الانتقالات عام 2020 (مُحدث)
|اللاعب ????
|الجنسية ????
|انتقل من ⬆️
|انتقل إلى ⬇️
|نوع الصفقة ????
|محمود كهربا
|مصر
|ديسبورتيفو أفيش البرتغالي
|الأهلي
|انتقال حر + عقد 4 سنوات ونصف
|آليو بادجي
|السنغال
|رابيد فيينا النمساوي
|الأهلي
|2 مليون يورو
|محمد ناصر
|مصر
|سيراميكا المصري
|الأهلي
|إعارة
|وليد آزارو
|المغرب
|الأهلي
|الاتفاق السعودي
|إعارة 6 أشهر
|صلاح محسن
|مصر
|الأهلي
|المقاولون العرب
|إعارة
|أحمد علاء
|مصر
|الأهلي
|طلائع الجيش
|إعارة
|عمار حمدي
|مصر
|الأهلي
|طلائع الجيش
|إعارة
|محمد عبد المنعم
|مصر
|الأهلي
|سموحة
|إعارة
|هشام شعبان
|مصر
|الأهلي
|طنطا
|إعارة
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