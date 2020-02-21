رياضة | رونالدو يشيد بنجم باريس سان جيرمان وهدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يشيد بنجم باريس سان جيرمان وهدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هو حاضر ومستقبل كرة القدم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كيليان مبابي البالغ من العمر 21 عامًا واحداً من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وذلك بعد ظهوره بمستوى استثنائي مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه في صيف عام 2017.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي وهو في سن 21 عاماً حصد لقب كأس العالم في النسخة الأخيرة مع منتخب بلاده فرنسا بالإضافة إلى الفوز بثلاثة ألقاب دوري فرنسي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي هو هدف ريال مدريد الأول والأساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والآن هناك بعض الأخبار التي تشير إلى رغبة يوفنتوس الإيطالي النادي الحالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز بخدماته.



وقال رونالدو في أحد الفيديوهات الدعائية لصحيفة ماركا الإسبانية :"كيليان مبابي هو الحاضر والمستقبل. مبابي لاعب رائع وسريع للغاية وسيكون هو مستقبل كرة القدم".



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي شارك مع فريقه باريس سان جيرمان هذا الموسم حتى الآن في 29 مباراة ونجح في تسجيل 24 هدفاً وصنع 16 هدف آخرين.