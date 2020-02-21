رياضة | أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:26 ص
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فايلر
محمد جمال
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توًج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، فى اللقاء الذى أقيم امس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، فى مباراة كانت قوية بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح ويحسمها الأبيض ويفوز باللقب الرابع فى تاريخه.
وخسر المدير الفنى السويسري للأهلي رينيه فايلر أول بطولة يشارك بها منذ قدومه للقلعة الحمراء، مما جعله يقرر عقب الخسارة من الزمالك تحهيز نجم الفريق للمشاركة فى المباريات القادمة.
وطلب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز نجم الفريق المُصاب رمضان صبحي والذى يُعانى من إصابة فى العضلة الخلفيه، غيبته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الناضية.
ويسعي فايلر للإستفادة من رمضان صبحي خلال مواجهتى صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، والتى ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى يوم 29 فبراير القادم بحضور 30 الف مشجع.
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