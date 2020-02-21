شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يدرس مباريات انبي السابقة قبل المواجهة المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات فريق انبى قبل مباراة الفريقين معاً بإنطلاق مباريات الدور الثانى للدوري ، تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى لاسيما أن الطلائع يسعى لتدشين انتفاضة مميزة فى الدور الثانى للهروب من قاع المسابقة ، على الجانب الأخر يجرى مسئولو طلائع الجيش إجراءات العملية الجراحية التى سيجريها أحمد سامى مدافع الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة عقب إصابته بخلع فى الكتف خلال مباراة الأهلى التى خسرها الفريق بثلاثية دون رد فى مسابقة الدوري، ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة انبى فى الخامس من مارس المقبل بإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، وينتظر الفائز من مباراة الاسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

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ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون .