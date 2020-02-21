"تامر أمين" بعد فوز "الزمالك" علي "الأهلى" : مش عارف اطلعها بس مبروك للزمالك

علق الإعلامى "تامر أمين"، علي فوز نادى الزمالك على النادى الأهلى في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي

وقال "أمين" تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"و المذاع عبر فضائية "النهار": أنا أهلاوي حتى النخاع، لكن الزمالك فاز بالمباراة ولذلك احاول أن أهنئه، متابعا: "مش عارف اطلعها بس مبروك للنادى الزمالك

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وحرص "تامر أمين" علي توجيه التحية لـمجلس إدارة الزمالك وجميع اللاعبين بالفوز بالمباراة، وتمنى اختيار ملعب آخر للعب عليه مباراة السوبر، معقبا "الأهلى خسر قبل كده فى السوبر الماضى فى هذا الملعب لحظة إهدار حسام غالى ضربة الجزاء".

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