هاني شاكر: كنت بقرأ قرآن وقت ضربات الجزاء.. ورضا عبد العال: "بتوع المهرجانات بياكلوا عيش"

علق الفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقين٬ علي فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر بعد تفوقه على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي .

وقال "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" أنه كان يقرأ القرآن أثناء مشاهدة ركلات الترجيح في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وتابع : بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي حسيت ان الزمالك هيكسب وانه مش يوم الأهلي٬معقبا : الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك والأبيض لم يظهر مثلما قدم أمام الترجي

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وعن الغاء حفل "رمضان" قال "نقيب الموسيقين" : لم أنشغل على الإطلاق بإلغاء حفل محمد رمضان فى السوبر وهو أمر لا يخصني,فى النهاية مبروك لجماهير الزمالك الحصول على بطولتين فى أسبوع واحد

ومن جابنه وجه الكابتن"رضا عبدالعال" لاعب الأهلي والزمالك السابق رسالة للفنان "هاني شاكر" قائلا : ياريت تعيد النظر في موضوع "المهرجانات" عشان في ناس كتيرة بياكلوا عيش منها

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