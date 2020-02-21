خالد الغندور: أنا زهقت من كتر البطولات هو كل 6 أيام "الزمالك" ياخد بطولة كفايه يا زمالك

أعرب الإعلامى "خالد الغندور" عن سعادته بعد تتويج نادي"الزمالك"بلقب السوبر المحلى بعد فوزه علي النادي "الأهلي" في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.
وقال "الغندور" خلال تقديم برنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" :زهقت من كتر البطولات هو كل 6 أيام الزمالك ياخد بطولة كفايه يا زمالك بطولات .
وتابع : الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مدرب "داهية" واستطاع قراءة المباراة بشكل جيد.
وقال "الغندور" أن لاعبى الزمالك كانوا رجالا مشيدا بأداء طارق حامد وفرجانى ساسى وجميع اللاعبين.
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