شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع البنك و الزمالك أمام الطلائع في دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة مواجهتى الأهلى مع البنك الأهلى والزمالك مع طلائع الجيش المؤجلتين من أمس الخميس في إطار الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية في دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2029 / 2020 .

وكان سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أعلن عن تأجيل كلا اللقاءين 24 ساعة بسبب البث التليفزيونى لنقلهما على الهواء مباشرة .

بينما تقام الجولة الرابعة بدورى المحترفين يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

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ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها الأثنين علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

ومن المقرر أن يواجه فريق اليد بنادى الزمالك في دور الـ 16 للكأس الفائز من فريقي الفيوم وبنها يوم 2 مارس المقبل.