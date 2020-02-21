شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة جراند سلام للجودو بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة جراند سلام للجودو، والتى تقام فى دوسلدورف بألمانيا وتستمر حتى 27 فبراير الجارى، حيث تضم القائمة كلا من محمد على، ومحمد محيى، وعلى عيد، وعبد الرحمن محمد، بالإضافة على أحمد على وعلى حازم، وحاتم عبد الآخر ، و احمد وحيد ، و محمد عبد الموجود ، ويرافقهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا.

وكان محمد عبد الموجود قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في بطولة جراند سلام بباريس.

وتوج منتخب مصر للجودو للناشئين والأشبال بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالكويت بعد احتلال المركز الأول فى ترتيب الدول، حيث حقق منتخب الناشئين 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و 2 فضية و برونزيتان .

كما حقق منتخب الأشبال 10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين ، و على مستوى منتخب الناشئين حقق يسرى سامى الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ونوران الدين الميدالية الذهبية وزن 60 كجم و شهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية وزن 66 كجم و عمر الرملى الميدالية الذهبية وزن 73 كجم و فارس الحديدى الميدالية الذهبية + 90 كجم وعلى ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 50 كجم و كريم صبحى الميدالية الفضية 90 كجم و على مصطفى الميدالية البرونزية 90 كجم .