اليوم.. انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة بمشاركة 16 مصريًا

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتى ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة من مختلف انحاء العالم وهى إحدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى بأن مصر تشارك فى البطولة بعدد 16 لاعبًا وهم علاء أبو القاسم

ومحمد حمزة ويوسف سناء ومهاب الشابورى ومحمد الشرقاوى ومحمد عصام ويوسف فؤاد ومحمد حسن وأحمد هنداوي وليد خالد وصالح خليل ويحيى ماضى ولؤى معروف ويحيى عثمان وأيمن ربيع وزياد توفيق.

قال إن هذه التشكيلة تضم فيما بينها ستة لاعبين

من الناشئين أعمارهم 16 و 17 عامًا وذلك من أجل إكسابهم مزيد من الخبرات الدولية من خلال تنافسهم مع الكبار وهو هدف أساسي يتم تحقيقه عبر البطولات التى يستضيفها اتحاد السلاح فى مصر لتوفير فرص احتكاك قوية للواعدين.

أضاف قائلًا إن البطولة ستكون قوية للغاية حيث يشارك في منافساتها اللاعبين العشرة الأوائل على مستوى العالم وفى مقدمتهم المصنف الأول عالميًا الإيطالى اليسيو فوكانى .