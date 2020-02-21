موعد مباراة ليفربول القادمة في كأس الاتحاد الانجليزي

يرحل فريق ليفربول الى العاصمة الانجليزية لندن ليواجه فريق تشيلسي، فى قمة نارية يوم الثلاثاء 3-3-2020، وذلك ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز.

واستطاع شباب ليفربول ان يتخطوا فريق شروبزي العنيد فى مباراة الإعادة على ملعب ” آنفيلد روود” بالدور الرابع بالبطولة، بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل، وكان الفريقين قد تعادلا فى المباراة الاولي بنتيجة 2-2.

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فى المقابل نجح تشيلسي بتخطي عقبة نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0، والتأهل إلى الدور الخامس من عمر البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

ويواصل الريدز المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، سلسلة اللاهزيمة فى الفترة الأخيرة “بالبريميرليج” برصيد 76 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة كاملة على مانشستر سيتى أقرب منافسيه، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان بالجولة السادسة بالبريميرليج، والذي شهد فوز الريدز بنتيجة 2-1 فى المباراة التي اقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.