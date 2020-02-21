شرط وحيد يفصل جادون سانشو عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد

يرغب فريق “مانشستر يونايتد” في التعاقد مع جادون سانشو لاعب فريق “بوروسيا دورتموند” خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأفادت تقارير صحفية أن “مانشستر يونايتد” واثق من الفوز بصراع التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي، ولكن بشرط ان يتأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعد جادون سانشو من ابرز اللاعبين في الدوريات الأروروبية خلال الفترة الماضية حيث تتصراع عليه العديد من الأندية الكبرى أبرزها “ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد” بجانب مانشستر يونايتد.

وشارك صاحب الـ19 عامًا في 26 مباراة مع دورتموند في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 13 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وساهم اللاعب بشكل كبير في انتصار فريقه على “باريس سان جيرمان” في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر ان إدارة فريق أسود الفيستفاليا طلبت 120 مليون جنيه إسترليني من اجل التخلي عن خدمات اللاعب، وهو ما وافق عليه مانشستر يونايتد.