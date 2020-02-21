رياضة | بعد الفوز بالسوبر المصري.. الزمالك يحقق إنجاز تاريخي في عام 2019

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس 20 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وبهذه النتيجة يحصد نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري رسميا للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في البطولة.

إنجاز تاريخي للزمالك في عام 2019

ولم يكتفي الزمالك بحصد لقب السوبر المصري الرابع له في تاريخه بل حقق إنجازا له في عام 2018/2019.

وقد شارك نادي الزمالك في 6 بطولات خلال عام 2018/2019 وهي الدوري المصري وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر المصري والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي.

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وتمكن نادي الزمالك من تحقيق إنجاز تاريخي في عام 2019 حيث خسر بطولة الدوري المصري وفاز بباقي البطولات الخمسة الأخرى بعد سلسلة كبيرة من الإخفاقات في السنوات الأخيرة الماضية.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري.