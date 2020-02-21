رياضة | 4 سوبر في مسيرة شيكابالا بـ26 دقيقة فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 سوبر في مسيرة شيكابالا بـ26 دقيقة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري، على حساب الأهلي بعد أن حسم ركلات الجزاء لصالحه بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

رفع كأس بطولة السوبر المصري لعام 2019 قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معشوق جماهير الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا.

شيكابالا لديه قدر كبير من الحب في قلوب الجماهير الزملكاوية، ينتظرون ظهوره مع الفريق حتى لو كانت دقائق معدودة.

وقد حصد شيكابالا حتى الآن مع الزمالك 4 بطولات سوبر، بواقع 2 سوبر مصري عامي 2016، و2019، و2 سوبر إفريقي أعوام 2003 و2020.

كل هذه الألقاب حصدها شيكابالا في دقائق معدودة بواقع 26 دقيقة فقط، إذ لم يشارك الفتى الأسمر مع الزمالك في كأس السوبر المصري 2016 الذي حصده عندما حسم ركلات الجزاء أمام الأهلي، بسبب رؤية فنية للمدير الفني حينها محمد حلمي. Advertisements

ولعب خلال نسخة 2019 من كأس السوبر المصري في 10 دقائق فقط، عندما دخل بديلًا لمصطفى محمد في الدقيقة 84، وتوج بطلًا على حساب الأهلي بركلات الترجيح. أما بالنسبة للسوبر الإفريقي، قد شارك في نسخة عام 2003 بواقع 16 دقيقة فقط، عندما دخل بديلًا لجمال حمزة في الدقيقة 78، وحصده على حساب الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف.