رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني

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يستعد فريق بايرن ميونخ، لمواجهة نادي بادربورن، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز.



وتقام مباراة بايرن ميونخ وبادربورن على أرضية ملعب أليانز أرينا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني تقام مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره بادربورن، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره بادربورن عبر قناة Bein Sport hd 5. Advertisements

ومن المتوقع ان يدخل البايرن اللقاء بتشكيل يتكون من: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنيامين بافارد- دافيد ألابا- جيروم بواتينج- ألفونسو ديفيز خط الوسط: جوشوا كيميج- تياجو ألكانترا خط الهجوم:سيرج جنابري- توماس مولر- ليون جوريتسكا- روبرت ليفاندوفسكي.