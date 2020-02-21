رياضة | مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة قوية لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك عقب التتويج بلقب السوبر المصري.



وتوج نادي الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في الإمارات.

وقال منصور في في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك:" طالبت اللاعبين بالهدوء أمام الأهلي، وأنه يعتبر بطل مصر والعرب وأفريقيا، بعد تفوقه على الأهلي والترجي". Advertisements

وتابع:" عمر الجنايني بيخاف وبيرتعش من الأهلي وهو زملكاوي، والدليل أنه قبل رأس وليد سليمان بعد المباراة".

وواصل:" لن أخوض مباراة الدوري أمام الأهلي يوم الأثنين المقبل، وإذا صروا على ذلك سأرسل لهم مركز شباب بشالوش لمواجهة الأهلي".