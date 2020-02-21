رياضة | بالأرقام..أرتيتا يواصل التألق مع أرسنال الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام..أرتيتا يواصل التألق مع أرسنال الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل اللاعب الدولي الاسباني ونادي أرسنال الإنجليزي السابق مايكل ارتيتا المدير الفني الحالي للجانرز التألق من النادي اللندني بعد أن تولي تدريب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونجح ارتيتا في قيادة أرسنال للفوز خارج ارضه علي حساب نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة اليونانية ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي.

ومنذ أن تولي الاسباني ‏مايكل ارتيتا القيادة الفنية لنادي أرسنال الإنجليزي لعب ارسنال تحت قيادته 11 مباريات استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في خمس مباريات بينما خسر مباراة واحدة فقط حيث حقق الفوز علي كل من مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والفوز علي ليدز يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وأخيرا الفوز علي أولمبياكوس اليوناني ببطولة الدوري الاوربي.

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بينما تعادل مع بورنموث وشيفيلد وتشيلسي وبيرنلي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وخسر نادي في مباراة واحدة أمام تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحسن ‏دفاع نادي ارسنال الإنجليزي مع المدرب الاسباني ارتيتا في جميع البطولات حيث في 12 مباراة استقبل الفريق 8 أهداف فقط وخرج بالشباك النظيفة 6 مرات بمعدل 0.66 قبول هدف بالمباراة ونجح ‏نادي آرسنال الإنجليزي لأول مرة منذ إبريل 2019 أن يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية في جميع البطولات وسجل المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت تحت قيادة ارتيتا في آخر مباراتين على التوالي في كل البطولات مع أرسنال بعدما فشل بالتسجيل في 9 مباريات متتالية سابقة.

‏وأخيرا بعد خسارة كل من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نادي ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا أصبح نادي أرسنال الإنجليزي الفريق الوحيد من فرق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا الذي لم يخسر في كل البطولات في عام 2020.