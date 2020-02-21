رياضة | نتائج مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. الزمالك يتوج بالسوبر على حساب الأهلي.. وأرسنال ينتصر في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. الزمالك يتوج بالسوبر على حساب الأهلي.. وأرسنال ينتصر في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 20 / 2 / 2020، أبرزها فوز الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم الخميس في السطور التالية: نتائج مباريات اليوم في كأس السوبر المصري الأهلي ضد الزمالك، حقق الزمالك الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ32" Advertisements خيتافي ضد أياكس، سقط أياكس في فخ الهزيمة أمام خيتافي بنتيجة 2-0.

كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

لودوجوريتس ضد الإنتر، حقق إنتر ميلان فوزا هاما على لودوجوريتس بنتيجة 2-0.

أولمبياكوس ضد أرسنال، خطف أرسنال فوزا صعبا بنتيجة 1-0.