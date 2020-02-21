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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد التتويج بالسوبر.. مرتضي منصور يُطلق رسائل نارية (فيديو) والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
شن مرتضى منصور هجوم ناري على اتحاد الكرة بقيادة رئيسه عمرو الجنايني وذلك عقب تتويج الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء والذي أقيم مساء اليوم في الامارات.
وقال منصور داخل نادي الزمالك وسط احتفالات الأعضاء بفوز الأبيض باللقب المحلي على أنه لن يسمح بالتجاوز مرة أخرى ضد فريقه سواء من التحكيم أو أي مسئول كما انتقد رئيس القلعة البيضاء محمود كهربا لاعب الأهلي قائلا له سوف تذهب إلى مزبلة التاريخ ولن يتذكرك أحد.
وأشاد رئيس الزمالك بروح اللاعبين الكبيرة بالفوز ببطولتين في أقل من أسبوع، كما هاجم أحمد حسام ميدو قائلًا له: "مش عايز أشوفك وش في نادي الزمالك مرة أخرى"، وذلك بعدما انتقد أداء لاعبي الأبيض اليوم أمام الأهلي وذلك لا يصدر من نجم زملكاوي سابق.
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