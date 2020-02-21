شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط الأهلي ويتوج بلقب السوبر المصري والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020 حقق فريق الزمالك لقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة ( 4-3 ) بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل دون أهداف والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

انتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف ولجأ الفريقان لركلات الترجيح ، وسجل للأهلي التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأضاع محمد هاني وأليو بادجي وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي. وحقق الزمالك ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يسقط الأهلي ويتوج بلقب السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.